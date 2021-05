Brusselse politieagent in burger achtervolgd en in elkaar geslagen nadat hij herkend wordt op straat

Een politieman in burger was maandagavond rond 18.45 uur aan het wandelen vlak bij het Jacques-Franckplein in Sint-Gillis. Plots achtervolgden ongeveer veertig jongeren de dertiger. Volgens Het Nieuwsblad sloegen ze de politieman in elkaar met stokken, een kruk en een baseballbat. De politieman is zeven dagen werkonbekwaam. Hij is niet levensgevaarlijk gewond geraakt.