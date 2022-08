Brusselse politie zet (f)luisterhond in tijdens verhoor van slachtoffers: “De knuffels van Lucky breken het ijs sneller”

Het idee om een hond met hoge aaibaarheidsfactor in te zetten, kwam van inspecteur Emy Maerens — zelf al vier jaar aan de slag binnen het korps Brussel Hoofdstad-Elsene. “Ik wilde altijd al met een hond werken en was ervan overtuigd dat je die ook op andere manieren (dan pakweg een drugshond, red.) kan inzetten”, vertelt ze. Collega’s moedigden haar aan om haar droom verder uit te werken en daarop schoof Emy haar idee naar voren tijdens de interne ideeënwedstrijd ‘Make The Difference’ van de Brusselse politie. Ze sleepte de publieksprijs in de wacht en nog geen jaar later wandelt ze nu met Lucky door de gangen van het commissariaat.

Quote De aanwezig­heid van een agent kan soms formeel aanvoelen, maar ik merk dat Lucky mensen zich sneller op hun gemak laat voelen Inspecteur Emy Maerens

Uiteraard kon Lucky niet zomaar ingezet worden. Hij kreeg eerst een maandenlange training bij vzw Os’mose, waar hij voor de hand liggende dingen leerde zoals aan de lijn lopen. Meer specifiek voor zijn nieuwe functie leerde Lucky er ook hoe hij gepast moet reageren in bepaalde situaties. Rust uitstralen en rustig reageren op mensen die nood hebben aan geruststelling en troost, is immers essentieel.

“Het is niet gemakkelijk voor slachtoffers om hun verhaal te doen bij een onbekende”, aldus inspecteur Emy Maerens, die ook zelf met de golden retriever een team vormt én hem in huis nam. “En ik merk dat Lucky mensen sneller op hun gemak laat voelen — je kan er zelf voor kiezen om je door hem te laten bijstaan. De aanwezigheid van een agent kan soms formeel aanvoelen, maar de knuffels van Lucky breken het ijs sneller. Zeker tijdens verhoren van kinderen is zijn aanwezigheid al een succes gebleken.

Betrokken personeel

Ook korpschef Michel Goovaerts is laaiend enthousiast over zijn nieuwe rekruut. “De goede omkadering en kwalitatieve opvang van slachtoffers blijft één van onze prioriteiten”, zegt hij. “Het is dan ook een fantastisch idee om een (f)luisterhond in te zetten. Het laat ook zien dat ons personeel zich betrokken voelt bij de werking van de zone.”

Volledig scherm (F)luisterhond Lucky met inspecteur Emy Maerens © csd

Ook de dienst Slachtofferhulp kan beroep doen op de viervoeter, net als het politiepersoneel dat zelf tijdens een interventie een traumatische ervaring meemaakte. Lucky zal ook regelmatig zijn opwachting maken én knuffels uitdelen op evenementen waar de politiezone aan deelneemt.

Het project geniet voorts ook steun van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Het is de taak van de politie om vooruit te kijken en te anticiperen”, aldus de minister. “Technische middelen zijn belangrijk, maar we mogen niet vergeten om ook op andere vlakken te vernieuwen. De komst van Lucky is daar een mooi voorbeeld van. Spijtig genoeg komen mensen soms in aanraking met de politie, bijvoorbeeld in het kader van intrafamiliaal of seksueel geweld. En in zo’n kader kan het contact met de politie bijzonder overweldigend zijn. Het is dan ook belangrijk dat die eerste contacten zo goed mogelijk verlopen. Lucky kan hier een grote rol in spelen en steun bieden.”

Lucky heeft intussen ook een eigen Instagrampagina waar je onder meer zijn publieke optredens zal kunnen volgen. Je vindt hem via Lucky_polbru.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.