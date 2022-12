Brusselse politie zamelt 915 euro in tijdens Warmathon

Linkebeek Opnieuw Kunste­naars­par­cours in Linkebeek

Er vindt opnieuw een Kunstenaarsparcours plaats. Deze editie wordt opnieuw gezamenlijk georganiseerd door de gemeenten Ukkel, Drogenbos en Linkebeek. Het is de gelegenheid voor de Linkebeekse kunstenaars om op 22 en 23 april 2023 hun werken en plaatsen waar hun creaties ontstaan voor te stellen. Het project is wel omgedoopt tot ‘Meet my Arts’. Linkebeekse kunstenaars of ambachtslieden die hun werk aan het publiek willen tonen en beschikbaar zijn op 22 en 23 april van 14 uur tot 19 uur kunnen zich tot 15 januari inschrijven via de website van de gemeente.

21 december