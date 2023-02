Brusselse politie schrijft meer dan 100.000 snelheidsboetes uit in 2022

Pajottenland Eropuit met valentijn: maak een romanti­sche wandeling door het Hallerbos

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van valentijn. Zo wandel je in het Pajottenland door het magische Hallerbos, waar binnenkort de boshyacinten weer voor een paars tapijt zullen zorgen.

