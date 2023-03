Brusselse politie pakt verdachte van verschillende gewelddadige overvallen op

Halle zet in op meer verkeers­vei­lig­heid met verplaats­ba­re superflits­paal en GAS-boe­tes

Onderzoek toont aan dat Hallenaren zich in hun stad vooral onveilig voelen door onaangepast rijgedrag in het verkeer. Daarom verhoogt de stad dit voorjaar het aantal controles. Halle zet daarvoor een verplaatsbare lidar of ‘superflitspaal’ in en schrijft voortaan zelf GAS-boetes uit voor beperkte snelheidsovertredingen. “Elke week kan onze superflitspaal ergens anders in onze stad staan”, klinkt het.