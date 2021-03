Brusselse politie opent met discrete patrouilles jacht op mannen die vrouwen lastigvallen: “We gaan die mannen zoeken”

LEUVEN Vijftiger onder invloed betrapt

11:30 Een 58-jarige bestuurder is zaterdagnamiddag in de Mechelsestraat in Leuven betrapt onder invloed van alcohol. De chauffeur en zijn passagier stonden stil op de rijbaan toen ze aan een controle werden onderworpen. Ze hadden beiden de Poolse nationaliteit en spraken Frans. De passagier had een fles sterke drank tussen de benen. Ook de bestuurder, met verblijfsadres in Schaarbeek, was schijnbaar onder invloed. In de auto met Poolse nummerplaten werden nog verschillende flessen sterke drank en bier aangetroffen. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken voor vijftien dagen.