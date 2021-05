Brusselse politie ontvangt aanvraag voor La Boum 3 op 29 mei

“Na meer dan een jaar van lockdown trekken meerdere experts aan de alarmbel over de psychologische toestand van jongeren en het missen van sociale contacten. Zoals we aan de minister van Binnenlandse Zaken (Annelies Verlinden (CD&V), red.) hebben laten verstaan, tonen studies dat er in openlucht amper kans is op besmetting. Wij vragen simpelweg de toestemming om samen te komen, zoals bepaald in de grondwet”, klinkt de motivatie van L’abîme Team bij de aanvraag.