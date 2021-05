Brusselse politie ontvangt aanvraag voor La Boum 3 op 29 mei, Verlinden roept organisatoren opnieuw op om in gesprek te gaan

L’abîme Team, het collectief achter La Boum 2, heeft bij de Brusselse politie een aanvraag ingediend voor La Boum 3. Dat maken ze zelf bekend op hun Facebookpagina en wordt ook bevestigd door de politie Brussel Hoofdstad Elsene. Op 29 mei willen ze opnieuw in het Ter Kamerenbos verzamelen. Minister Annelies Verlinden (CD&V) suggereert in een reactie bij HLN Live dat La Boum 3 een testevenement zou kunnen worden, maar daar wenst L’abîme Team nog niet op te reageren.

“Geen twee zonder drie”, staat er op de Facebookpagina van L’abîme Team te lezen, met bijgevoegd een screenshot van het aanvraagformulier van de politie. Dit betekent nog niet dat La Boum 3 al is goedgekeurd. De aanvraag wordt nu onderzocht door de politie.

‘We vragen simpelweg toestemming’

“Na meer dan een jaar van lockdown trekken meerdere experts aan de alarmbel over de psychologische toestand van jongeren en het missen van sociale contacten. Zoals we aan de minister van Binnenlandse Zaken (Annelies Verlinden (CD&V), red.) hebben laten verstaan, tonen studies dat er in openlucht amper kans is op besmetting. Wij vragen simpelweg de toestemming om samen te komen, zoals bepaald in de grondwet”, klinkt de motivatie van L’abîme Team bij de aanvraag.

Eergisteren, op zaterdag 1 mei, werd La Boum 2 gehouden. Het verboden evenement liep opnieuw uit de hand en de politie kwam massaal tussen. Bij die politie-interventie werden 127 personen administratief opgepakt en vijf gerechtelijk, onder meer wegens gewapende weerspannigheid, bedreigingen en verkoop van verdovende middelen. Die vijf zijn intussen vrijgelaten.

Minister Verlinden heeft begrip voor de gevoelens van de jongeren. “Ik begrijp dat heel veel jongeren er naar uitkijken om opnieuw samen te komen en samen prettige dingen te kunnen doen en dat die drang heel groot is geworden”, zegt ze in een reactie bij HLN LIVE. “Maar we zitten nog altijd met dat verdomde coronavirus en hebben daarom met zijn allen regels afgesproken over hoe veilig samenkomsten te organiseren.”

‘Al gedeeltelijk tegemoetgekomen’

De minister stelt dat met een aantal initiatieven al een gedeeltelijk antwoord is gegeven op de vraag van jongeren - en vele andere mensen - om samen te kunnen komen.

“Zo zullen er vanaf 8 mei een aantal buitenevenementen met 50 personen mogelijk zijn. Daarnaast hebben we sinds vorige week ook voorzien dat er testevenementen georganiseerd kunnen worden binnen een kader en onder een bepaald toezicht, zodat de veiligheid van iedereen gegarandeerd kan blijven. We hebben dus een kader voorzien om deels aan de vragen tegemoet te komen. Voor zover dat niet voldoende zou zijn voor de organisatoren, zou ik het heel fijn vinden om met hen in debat te kunnen gaan.”

Verlinden zegt dat ze de aanvraag voor La Boum 3 nog moet bekijken, maar die is volgens haar niet heel specifiek over wat men precies wil organiseren, met hoeveel mensen, met welke veiligheidsmaatregelen,... Ze roept de aanvragers nogmaals op om in gesprek te gaan. “Ik wil een oproep lanceren om met die jongeren verder in debat te gaan, zodat we elkaar beter kunnen begrijpen en we mogelijk ook een antwoord kunnen formuleren dat rekening houdt met alle belangen en ervoor zorgt dat we veilig die samenkomsten kunnen organiseren.”

Testevenement?

La Boum 3 zou dus bijvoorbeeld een testevent kunnen worden. “Dat was ook al voor La Boum 2 een mogelijkheid", aldus Verlinden. “Maar daar hebben de organisatoren geen aanvraag voor ingediend, en zeker ook geen aanvraag voor een testevenement.”

Dave Monfort van L’abîme Team wil nog niet antwoorden op de vraag of hij het ziet zitten om van La Boum 3 een testevenement te maken. Monfort zegt dat hij nog geen contact heeft gehad met het kabinet-Verlinden. “Waarom wil ze (minister Verlinden, red.) nu ineens praten? De vorige keer zei ze dat we bij de burgemeester moesten zijn en dat zij geen toelating kon geven. Nu wil ze weer in gesprek. Ik begrijp de logica niet”, zegt hij in een reactie aan onze redactie.

Relschoppers

Er loopt intussen een onderzoek naar hoe de politie heeft opgetreden bij La Boum 2. Minister Verlinden vindt het “belangrijk om te onderstrepen dat de politie voorafgaand aan het evenement had opgeroepen om niét te komen, omdat ook relschoppers zich aankondigden”. “Dat is inderdaad zo gebleken. Er zijn ook mensen specifiek uit het buitenland gekomen om daar chaos te veroorzaken. Corona misbruiken om geweld te plegen, dat is iets dat ik erg afkeur.”

Filmpjes van hardhandig politieoptreden

“We zullen uiteraard het politieoptreden verder analyseren”, vervolgt ze. “Ik heb die filmpjes op sociale media ook gezien. Die zijn in de eerste plaats wat choquerend, maar je moet altijd de hele context bekijken voor je een finaal oordeel kan vellen. Dat is ook mijn rol als minister van Binnenlandse Zaken, om verder te gaan op álle info en beelden die er zijn en dat zullen we de komende uren en dagen zeker doen. Het is duidelijk dat dit opvolging nodig heeft.”

