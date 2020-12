Brusselse politie legt twee lockdownfeestjes stil: 35 coronaboetes uitgedeeld

Brussels Gewest Brussels coronacri­sis­ma­na­ger Inge Neven over haar jaar in de frontlinie: “Alles gaat twintig keer sneller dan al mijn vorige ervaringen. Je wordt constant ingehaald door het virus”

24 december “Ik zou het absoluut opnieuw doen”, zegt Inge Neven over haar afgelopen acht maanden als Brussels coronacrisismanager. De Limburgse moest het soms zwalpende Brusselse coronaschip tijdens een onvoorspelbare tweede golf rechthouden. En dat terwijl het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie eigenlijk net van plan was om het na een intense loopbaan die tot in Afrika reikte over een compleet andere boeg te gooien. “Toen ik in Brussel startte, was er nog geen callcenter.” Ondertussen tekent ze de contouren van de Brusselse gezondheidswerking van de toekomst mee uit.