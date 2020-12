Brusselse politie legt op kerstavond twee feestjes stil: feestvierders verstoppen zich in kelder

Anderlecht Hallucinan­te beelden: Russische camera­ploeg filmt hoe agentes machteloos staan tegenover aanwezigen lockdown­feest in Anderlecht

24 december Een lockdownfeest in Anderlecht met meer dan dertig personen is vrijdagavond stilgelegd door de politie. De twee agentes die ter plaatse gingen na een melding over geluidsoverlast stonden machteloos tegenover de aanwezige mannen in de kelder. “Onze dames werden letterlijk overlopen.”