Brusselse politie haalt kartonnen tenten van asielzoekers opnieuw weg

Donderdagochtend was er even onvrede toen de politie al om 8 uur aanwezig was om het tentenkamp weg te halen, terwijl de afspraak met de humanitaire organisaties 9 uur was. Dat bleek om een misverstand te gaan, laat Dokters van de Wereld aan Belga weten. “Het feit dat de stad Brussel heeft toegelaten dat de mensen er de nacht konden doorbrengen, is het voornaamste”, zegt Michel Genet, Directeur van Dokters van de Wereld. “Er zijn afgelopen nacht geen niet-begeleide minderjarigen bijgekomen. Dat is positief”, vervolgt hij.