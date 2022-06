Brusselse politie en jeugd ontmoeten elkaar via kickboks: “Ideale manier om vertrouwensrelatie te verbeteren”

BrusselVzw ‘Road To Glory’ en ‘Leathlethes’ organiseerden maandagavond een collectieve kickbokstraining tussen de politie en jongeren uit Brussel. Op die manieren willen de organisatoren de band tussen politie en jeugd in de hoofdstad verbeteren.

In het Brusselse Fitness Palace, dicht bij metrohalte Lemonnier, namen Brusselse jongeren en politieagenten deel aan een gezamenlijke kickbokstraining. Het initiatief werd georganiseerd door de vzw ‘Road To Glory’ in samenwerking met ‘Leathlethes’, een sportieve vereniging van politiemensen met interesse in vechtsport. “Op deze manier leren de Brusselse politieagenten en jeugd elkaar op een sportieve en informele manier kennen,” zegt Camille Degraeve, medeoprichter van vzw ‘Road To Glory’.

“Andere initiatieven voor Brusselse jongeren richten zich vaak op intellectuele doeleinden,” vertelt Chinouk Van Baelen, ook medeoprichtster van vzw ‘Road To Glory’. “Maar wij werken vaak met jongeren die het soms wat moeilijker hebben in hun thuissituatie of op school. Zij voelen zich vaak uitgesloten bij zo’n initiatieven. Daarom bieden wij hen privélessen kickboks aan. Het is een stoere sport waar veel jongeren interesse in hebben, en waar ze hun energie in kwijt kunnen.”

Buddies

Volledig scherm Chinouk Van Baelen (tweede van rechts) en Camille Degraeve (uiterst rechts) samen met de andere oprichters van vzw 'Road To Glory'. © Dieter Nijs

“Twee jaar geleden hebben we de vzw opgericht,” zegt Degraeve. “Ik trainde mee met verschillende jongeren. Achteraf hoorde ik van de trainer dat sommigen van hen een woelig verleden hadden, terwijl er binnen de club een heel vriendelijke en open sfeer heerste. Toen begonnen we na te denken hoe we die jongeren vooruit konden helpen via een sport die ze graag beoefenen.”

Daarom werkt de vzw met een buddysteem. “In feite is ‘Road To Glory’ opgericht door advocaten die van de sport houden. De buddies zijn dus eigenlijk mensen uit een ander sociaal milieu dan de meeste jongeren die bij ons komen trainen,” legt Degraeve uit. “De jongeren kunnen bij hen terecht voor verschillende vragen, over bijvoorbeeld het opstellen van een CV of het voorbereiden van een sollicitatiegesprek,” voegt Van Baelen toe. “We werken ook samen met de VDAB om hen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Het is wel belangrijk dat er een vertrouwensrelatie aanwezig is tussenbeide, en kickboks vormt daarvoor het ideale bindmiddel.”

“De lessen zijn gratis om het project zo toegankelijk mogelijk te maken,” zegt Degraeve. “Daarom vragen we van de jongeren om toch twee keer per week te komen trainen, in de mate van mogelijke natuurlijk. We bieden hen ook materiaal aan.” De deelnemende jongeren klinken alvast enthousiast over het project. “De lessen zijn heel intensief,” glundert studente Lilia. “Maar het is fijn om op deze manier samen te werken. De buddies voelen aan als familie. Je kan altijd bij iemand terecht, en ze steunen je ook in je persoonlijke leven. Vandaag is het ook fijn dat de politie aanwezig is. Ik denk dat dankzij die ontmoeting, het beeld dat sommige jongeren hebben over de politie een stuk positiever kan worden.”

Volledig scherm Studente Lilia: "De buddies voelen aan als familie." © Dieter Nijs

Wederzijds respect

Volledig scherm © Dieter Nijs

Om de vertrouwensrelatie tussen de Brusselse jeugd en politie op te krikken, nodigde vzw ‘Road To Glory’ de organisatie ‘Leathletes’ uit. “De relatie tussen jongeren en de politie in Brussel komt vaak in een slecht daglicht te staan,” vertelt Kim, medeoprichter van ‘Leathletes’ en lid van de Brusselse politie. “Daarom wilden, zonder druk van de politiek, tonen dat we daar graag aan willen werken. Elke agent is hier vandaag vrijwillig, sommigen hebben hun vrije dag zelfs opgeofferd.”

“Er is enorm veel engagement aanwezig onder de collega’s om de vertrouwensrelatie met de jeugd te verbeteren,” benadrukt Kim. “We zijn er ook voor hen, en willen het beeld bijstellen dat we een vreemde zijn in hun leefwereld. Natuurlijk komen we sommige jongeren soms tegen in emotioneel beladen situaties. Om die op te lossen is wederzijds respect nodig, en dat leren we op momenten als deze. Daarvoor is vechtsport een goede leerschool omdat het net discipline en zelfcontrole aanleert. Dat geldt zowel voor jongeren als politiemensen. Ik ben dan ook grote voorstander om initiatieven als vandaag ook op regelmatige en structurele basis te organiseren.”

Ook de meter van het project, Elsens schepen van Stadsvernieuwing en Sociale Integratie Nevruz Unal (PS), is tevreden. “Initiatieven als vandaag zijn belangrijk voor de emancipatie van de jongeren,” zegt ze. “Iedereen is vandaag vrijwillig aanwezig, buiten de context van het beroep dat ze uitoefenen. Zo ontmoeten jeugd en politie elkaar als mensen, met elk hun eigen levensverhaal en dromen voor de toekomst. Dat verbetert de communicatie en verbreekt de sociale drempels tussen hen. Ik heb zelf veel ervaring in de pedagogische sector, en goede begeleiding, cultuur en sport zijn zaken die jongeren enorm vooruit kunnen helpen in het leven,” besluit Unal.