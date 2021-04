Brusselse patiënt met Indiase variant is terecht: “Virus niet verder doorgegeven”

Koekelberg Op huizen­jacht in... Koekelberg: “Dorpssfeer in het midden van Brussel”

23 april Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen? Of waar de mensen willen wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale specialist. Deze week trekken we naar de op een na kleinste gemeente van het land: Koekelberg.