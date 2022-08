Brusselse overstapparkings worden gratis voor pendelaars

De prijsdalingen zijn verbonden aan het nieuwe klimaat-, lucht- en energieplan van de Brusselse regering. Dat werd in mei van dit jaar goedgekeurd. De parkeerabonnementen voor pendelende automobilisten die gebruik maken van een park-and-ride worden gratis, in plaats van 60 euro per jaar plus 1,5 euro per gebruiksdag. Ook voor de occasionele gebruikers die vroeger 3 euro per dag betaalden, wordt het volledig gratis.