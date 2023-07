Brusselse openluchtzwembad Flow sluit deuren na eerste test waterkwaliteit: “We willen geen risico’s nemen”

Het openluchtzwembad aan het kanaal in Anderlecht maakt gebruik van een nieuw biologisch waterzuiveringssysteem, dat nog niet helemaal op punt staat. “We willen geen risico’s nemen en hebben samen met het laboratorium besloten om Flow vandaag en in het weekend te sluiten voor het publiek”, zegt Paul Steinbrück, bezieler van Flow.

Het zwembad is tot en met zondag zeker gesloten. Maandag zal Brulabo een tweede test uitvoeren. Pas daarna zal er in samenspraak een beslissing genomen worden over de heropening van het openluchtzwembad dat toegankelijk is tijdens de zomermaanden.