Brusselse Ommegangstoet paradeert voor het eerst als Unesco-erfgoed

De erkenning van de Ommegangstoet door Unesco als immaterieel cultureel erfgoed gebeurde eigenlijk al in 2019. Maar door de corona-uitbraak kon de stoet toen niet doorgaan. Dit jaar kunnen bezoekers wel de historische stoet beleven, zoals die 1549 werd georganiseerd voor Keizer Karel en zijn zoon, de later Filips II. In de Ommegangstoet zullen 1400 mensen meelopen, uitgedost in renaissance-thema.

Keizer Karel

De stoet vindt plaats in het teken van het Renaissance Festival. Drie weken lang wordt de politieke rol van Brussel tijdens die periode in de kijker gezet. Niemand minder dan Keizer Karel had er toen immers zijn belangrijkste verblijfplaats.

Daarom organiseert het festival verschillende workshops, expo’,s rondleidingen en lezingen. Zo kan je in het Coudenbergpaleis de traditionele Family Day bijwonen, of deelnemen aan een reeks gevarieerde thema-activiteiten in het Broodhuis op de Grote Markt. Nieuw dit jaar is een rondleiding met augmented reality in het Erasmushuis. En wie graag wat meer wil weten over de geschiedenis van de Ommegang, kan terecht in het Woluwemuseum.