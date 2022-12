Brusselse Middagconcerten blazen 75 kaarsjes uit in januari

Brussel Treinver­keer verstoord na persoonson­ge­val in Brus­sel-Cen­traal

In het station Brussel-Centraal is woensdagavond een persoon door een trein aangereden. Dat bevestigen de brandweer en Infrabel. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het treinverkeer op de lijn is verstoord.

21 december