Brusselse kerstmarkt behoudt haar schaatsbaan: “IJs wordt afgedekt om energieverbruik te beperken”

Het was CD&V-gemeenteraadslid Bianca Debaets die het onderwerp aansneed. Zij is van mening dat een energieverslindende schaatsbaan overbodig is in het huidige klimaat van de energiecrisis. Vilvoorde, Aarschot, Tienen en Gent hebben al beslist om de ijspiste te schrappen op hun kerstmarkt, omwille van de hoge energieprijzen. In Gent wordt er een rolschaatsbaan aangelegd en gemeenteraadslid Debaets stelde voor om dit energiezuinige alternatief ook in Brussel te gebruiken.