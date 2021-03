Brusselse jongeren zoeken toevlucht in illegale straatgevechten: “Jongeren worden opgebeld om te vechten”

Brussel/Antwerpen Lange wachtrijen bij verschil­len­de winkels nu er vanaf morgen op afspraak moet geshopt worden

26 maart Vanaf zaterdag moeten klanten hun plek reserveren in winkels en dat zet heel wat mensen ertoe aan om vandaag nog snel even naar de winkel te gaan. Dat leidt bij sommige winkels tot lange wachtrijen. In de IKEA-filialen in Brussel en Antwerpen is het aanschuiven en ook bij verschillende Action-winkels moet je even geduld hebben.