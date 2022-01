Brusselse huisbaas met meerdere messteken vermoord tijdens ruzie

Sint-Lambrechts-Woluwe Drie personen bevangen door rook bij brand in flat

In Sint-Lambrechts-Woluwe heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een flatgebouw aan de Stokkelsesteenweg. Daarbij raakten drie personen bevangen door de rook. Eén flat is door de brand onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

