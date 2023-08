Brusselse hotels tevreden over zomer

Brusselse universi­teit erkent het bestaan van clandestie­ne gebedsruim­te in haar gebouwen: “Het fenomeen is sterk toegenomen”

Sinds enkele jaren is er een gebedsplaats op de ULB-campus in Brussel, waar studenten - vrouwen en mannen apart - elke dag rond gebedstijd samenkomen om te bidden. De gebedsplaats is clandestien, maar wordt duidelijk gedoogd, zo klaagt Nadia Geerts (MR) aan in een column in het Franse magazine ‘Marianne’. De ULB heeft dinsdag het bestaan van de clandestiene gebedsruimte erkend. “Het fenomeen is sinds de zomer sterk toegenomen en sommige leden van onze universitaire gemeenschap zijn bezorgd.”