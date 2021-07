Brusselse hongerstaking escaleert verder: sans-papiers sluiten zich op in kerk

Atletiek bijna vergeten olympiërs Michel Zimmerman (61) liep 400m horden tijdens OS in Los Angeles: “Tweemaal in dezelfde reeks als toenmalig wereldkam­pi­oen Edwin Moses”

12:00 Ons land kon in de loop van de jaren steeds over uitstekende lopers beschikken op de 400m horden, in zoverre dat er in de lijsten aller tijden al elf beneden de 50 seconden bleven. Tijdens de Olympische Spelen waren de finalisten op de lage horden echter karig met Michel Zimmermann in 1984 als beste op de zevende plaats. Hij slaagde daarin twintig jaar na de achtste van Wilfried Geeroms.