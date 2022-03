Brusselse hogeschool verbreekt samenwerking met Britse docent wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag

Brussel Eigenaar bekend Brussels mosselres­tau­rant overleden: “Hij heeft zijn hele leven gewijd aan Chez Léon”

Rudy Vanlancker, eigenaar van het Brusselse mosselrestaurant Chez Léon in de Beenhouwersstraat, is niet meer. De uitbater van het populaire restaurant is woensdag gestorven in zijn restaurant. Naast Chez Léon had Rudy in 2018 ook nog de zaak Aux Armes de Bruxelles overgenomen. Hij werd 63.

