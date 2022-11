Brusselse geboortefotografe Barbara verovert plaatsje in internationale top 20: “Onverwacht, maar heel fier op de erkenning”

BrusselDe Brusselse Barbara Stynen nam deze maand deel aan ‘Birth Photographer Of The Year’ (BPOTY), een van de belangrijkste en meest prestigieuze wedstrijden voor geboortefotografen. Daar sleepte ze maar liefst drie awards in de wacht, wat haar een plekje opleverde in de internationale top 20. “Een geboorte is een van de krachtigste momenten die je kan vastleggen.”

In 2021 nam Barbara Stynen haar eerste geboortefoto’s. Ondertussen richtte ze haar eigen bedrijfje ‘On being born’ op, en is haar portfolio stevig uitgebreid. Al kijken sommige mensen wel nog vreemd op bij de term ‘geboortefotografie’, niet te verwarren met de alom bekende zwangerschapsfotografie. “Als geboortefotografe leg je de hele cyclus vast, van de zwangerschapsperiode tot de geboorte, inclusief de periode die er op volgt”, verduidelijkt Stynen.

“De geboorte is van de meest ingrijpende en krachtige ervaringen die je kan meemaken als mens, en zeker als moeder. Die eerste onmoeting met je kind is een moment dat je nooit meer kan overdoen. Het brengt enorm veel emoties te weeg, en versterkt de connectie tussen de partners. Ook als fotograaf is het een heel intense beleving. Je ziet letterlijk het leven ontstaan voor je lens. Op dat moment lijkt de rest van de wereld even stil te staan.” Maar er komen ook heel wat technische aspecten bij kijken. “Je moet heel flexibel zijn. Als de bevalling vroeger gebeurt dan voorzien, moet ik me haasten om tijdig in het ziekenhuis te staan. En je moet de beelden snel kunnen vastleggen, vaak in een donkere omgeving.”

Rauw en echt

Deze maand nam Stynen deel aan de prestigieuze ‘Birth Photographer Of The Year’-wedstrijd, een internationaal concours voor geboortefotografen dat plaatsvond in Australië. Die wordt georganiseerd door Lacey Nicole Barratt, een gerespecteerde en toonaangevende geboortefotografe. “Het is van van de twee grootste en belangrijkste wedstrijden voor ons. De jury bestaat uit een paneel van experten, die ook feedback geven over de beelden die je inzendt.” Uit de vijf foto’s die Stynen instuurde, werden er drie bekroond met een award: twee zilveren en één bronzen.

Dat leverde haar meteen ook een plaatsje op in de internationale top 20. “Ik had het eerlijk gezegd niet zien aankomen”, geeft Stynen toe. “Maar ik ben wel heel blij met de awards. Al ben ik vooral fier op mijn plaats in de top 20. Mijn naam prijkt nu op een lijst naast gerenommeerde geboortefotografen waar ik enorm naar opkijk. Voor mij is dat de mooiste erkenning die ik kan krijgen. Ik ben de moeders wienr foto’s ik mocht gebruiken dan ook heel dankbaar.”

Quote Bloed is bloed op mijn foto’s, ik wil dat niet verbloemen. Om dat weer te geven besteed ik veel aandacht aan kleur Barbara Stynen

Wat haar beelden onderscheidt van de rest? “Ik probeer de momenten die ik vastleg zo rauw en echt mogelijk in beeld te brengen. Bloed is bloed op mijn foto’s, ik wil dat niet verbloemen. Om dat weer te geven besteed ik veel aandacht aan kleur, terwijl anderen het vaak houden op zwart-wit. Die combinatie zorgt er volgens mij voor dat je de beelden echt kan voelen.” Volgend jaar wil Stynen terug deelnemen aan wedstrijden. “In januari is er nog een belangrijk concours, en in het najaar zou ik terug foto’s insturen voor de BPOTY-wedstrijd. Hopelijk kan ik dan terug mooie resultaten behalen. Maar eerst ga ik nog wat genieten van deze erkenning”, glundert ze.

