Brusselse fietsparkings zitten in de lift

voetbal 1A Deniz Undav en Union draaien weer op volle toeren: “Ik hoop dat ik nog meer goals kan scoren, maar de drie punten blijven het belangrijk­ste”

Er staan wanneer je team jou nodig heeft. Dat is exact wat Deniz Undav dit seizoen al heel vaak gedaan heeft en waarom Union helemaal bovenaan het klassement blijft staan. Een vroege achterstand op bezoek bij OH Leuven werd vrijdagavond dankzij onder meer een hattrick van Undav nog omgebogen in een 1-4-overwinning.

13 maart