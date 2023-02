Brusselse Burgerraad voor het klimaat voor het eerst samengekomen

Halle Toerisme­web­si­te stad Halle in een nieuw kleedje

Halle steekt de toerismewebsite in een nieuw kleedje. De website www.visithalle.be biedt je een overzicht van het vaste en variabele aanbod aan activiteiten en bezienswaardigheden in en rondom de stad. Naast de bijzondere trekpleisters zoals de Sint-Martinusbasiliek, het adembenemende Hallerbos of de unieke muurschildering ‘Het Betoverde Bos’, vind je er ook het uitgebreide wandel- en fietsaanbod. “De website is beschikbaar in drie talen, Nederlands, Frans en Engels”, klinkt het bij het stadsbestuur. “De site is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren, met verschillende categorieën en doelgroepen, zodat iedereen snel de activiteiten kan vinden die hen interesseren.”

