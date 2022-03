Brusselse burgemeesters willen inschrijvingsgeld van Oekraïners laten terugbetalen

De federale regering besliste onlangs dat de OCMW’s in ons land 135 procent van een leefloon krijgen per opgevangen vluchteling. Die verhoging is er voor de bijkomende kosten waarmee de Oekraïners te maken krijgen.

“We vragen dat de inschrijvingskosten ofwel rechtstreeks worden betaald via het leefloon dat ze krijgen van het OCMW, ofwel via terugbetaling door het OCMW of de gemeente. We vragen aan het gewest dat zij voor duidelijkheid zorgen over deze modaliteiten. We zijn nu aan het roderen en we vragen aan het gewest dat deze periode zo vlot mogelijk verloopt”, zegt Olivier Deleuze (Ecolo), burgemeester van Watermaal-Bosvoorde en voorzitter van de Conferentie van Brusselse Burgemeesters.