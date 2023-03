Brusselse brandweer staakt opnieuw: “Verschillende kazernes zijn niet bemand”

Mislukt overleg

Lage bezetting

“We stellen vast dat er vandaag nog meer stakers zijn dan gisteren. Verschillende bandweerposten zijn niet bemand vandaag. Aan de kazerne van de VUB is bijvoorbeeld niemand aanwezig. Dat is een duidelijk signaal. De hele week zullen wij nog het werk neerleggen”, zegt Eric Labourdette, vakbondsafgevaardigde van VSOA Hulpverleningszones. “De situatie wat betreft de beschikbaarheid van hulpdiensten is vandaag in Brussel problematisch als gevolg van de staking.”