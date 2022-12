Brusselse brandweer redt drenkeling uit kanaal: man met onderkoelingsverschijnselen afgevoerd

Na de oproep snelde de brandweer naar de Akenkaai, maar bij aankomst bleek dat de drenkeling zich aan de andere kant van het kanaal bevond. Ter hoogte van kunstencentrum Zinzinerie ging een duiker van de brandweer in het water. “Hij is vervolgens het kanaal over gezwommen tot bij de drenkeling”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “We hebben hem met een harnas en een koord naar boven gehesen via de drie meter hoge kade. De duiker is zelf via een ladder in de kade naar boven gekropen.”