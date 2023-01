Brusselse brandweer moet maar liefst 700 keer uitrukken tijdens oudejaarsnacht: “We werden zelfs bestookt met vuurwerk na een reanimatiepoging”

BrusselHet was een bewogen nacht in Brussel. Van een adembenemend vuurwerkspektakel tot urenlange rellen. De brandweer moest maar liefst 700 keer uitrukken op oudejaarsnacht: het dubbele van een normale wacht. “We moesten ons blusmateriaal achterlaten om onszelf in veiligheid te brengen.” In de eerste helft van de nacht voerde de politie 74 arrestaties uit, waarvan 10 gerechtelijk. In Sint-Gillis overleed een persoon door een val van het balkon.

De hoofdstad van het land lokte een massa volk tijdens de overgang van oud en naar nieuw. Mensen zakten massaal af naar het Paleizenplein in het centrum, waar het vuurwerk zou plaatsvinden. Op een mum van tijd kon je nergens meer door en moest de politie ingrijpen. “Zo moest de toegang tot zone A aan het Paleizenplein en zone C aan het Warandepark omstreeks 23u30 afgesloten worden. De derde toegang bleef wel open. De toegangen tot de Grote Markt moesten net voor middernacht voor korte duur afgesloten worden omwille van veiligheidsredenen”, zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Vanuit het crisiscentrum coördineerden de Brusselse politiezones en de federale politie de veiligheid van de festiviteiten van Oudejaarsnacht. Ook al liep het centrum vol, het was nog lang niet zeker dat het vuurwerk zou doorgaan. Met voorspelde rukwinden tot 70 km/uur zou het wel eens onveilig kunnen zijn om vuurwerk af te steken. Het was dan ook spannend afwachten voor de organisatoren. “We staan in constant contact met het KMI en de brandweer”, zei Marina Bresciani van Brussels Major Event. Pas in het laatste uur van 2022 hakten zij definitief de knoop door: het vuurwerk kon doorgaan. Achttien minuten lang keken 50 000 toeschouwers vanop het Paleizenplein gefascineerd naar de vuurwerkshow. Het was duidelijk dat kosten noch moeite gespaard werden. “We twijfelden om te komen, omdat de weersvoorspelling er zo slecht uit zag. Maar we zijn zo blij dat we hier zijn, het vuurwerk is echt prachtig”, getuigen Katarina en Jonny vanop het Paleizenplein.

Verboden vuurwerk

Het vuurwerk op het Paleizenplein was meteen het enige vuurwerk dat was toegelaten. Eerder werd beslist dat vuurwerk op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden is van 23 december 2022 tot en met 9 januari 2023. “Dat wordt ingevoerd om te voorkomen dat de politie slachtoffer wordt van misbruik van pyrotechnische middelen”, zei minister-president Rudi Vervoort daarover. Maar niemand leek zich aan dat verbod te houden. Van het stadscentrum tot Molenbeek: overal werd illegaal vuurwerk afgestoken. Dat gebeurde gewoon in de drukke menigte, op enkele meters van jonge feestvierders en gezinnen met kinderen. Maar het vuurwerk ging vooral richting de politie, zoals we enkele weken geleden zagen tijdens de WK-matchen van Marokko. “De politie werd gedurende oudejaarsnacht herhaaldelijk bekogeld met vuurwerk en projectielen”, aldus Van de Keere.

Quote De hulpverle­ners kwamen de avond door zonder kleerscheu­ren. Maar psycholo­gisch is het een ander verhaal Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer

Brandstichting

De Brusselse brandweer moest in totaal maar liefst 700 keer uitrukken vannacht. “We deden ongeveer 200 brandweerinterventies en 500 ziekenwageninterventies”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Daarbij werden 20 steps, 26 auto’s, drie fietsen en zes bromfietsen in brand gestoken. Volgens de woordvoerder was het pschychologisch een zware nacht voor de brandweer. “De hulpverleners konden niet altijd veilig werken en moesten soms zelfs het blusmateriaal achterlaten om zich in veiligheid te brengen.” De brandweerlieden kwamen de avond door zonder kleerscheuren. “Maar psychologisch is het een ander verhaal.”

Overlijden

In de Jean Volderslaan in Sint-Gillis overleed een persoon na een val van het balkon vanop de vierde verdieping van een gebouw. “Na de vergeefse reanimatiepoging, werden de ambulanciers bestookt met vuurwerk en hebben zij zich moeten terugtrekken. De politie heeft de plaats beveiligd. Onze mannen en vrouwen kunnen, indien zij daar de behoefte aan hebben, rekenen op een emotionele ondersteuning”, aldus Derieuw.

In de laatste uren van 2022 deed de politie 407 interventies. Vooral de politiezone Brussel West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg) had het druk: daar moest de politie 100 keer uitrukken voor middernacht. In totaal werden al 74 arrestaties uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar dat aantal zal wellicht nog oplopen. Bij dat aantal zijn ook tien gerechtelijke arrestaties.

