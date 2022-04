Brusselse Brandweer krijgt opleiding voor interventies in spoorwegtunnels: “Dit is een heel ander verhaal dan een ‘gewone’ brand”

Enkele Brusselse brandweerlieden hebben vandaag van Infrabel een opleiding gekregen voor interventies in spoorwegtunnels. Deze opleiding is een absolute noodzaak volgens Walter Derieuw, woordvoerder bij de Brusselse brandweer.

Volledig scherm Opleiding brandweer in spoorwegtunnel van station Schuman © Marc Baert

De Schuman-Josafattunnel is met zijn 1.250 meter één van de belangrijkste spoorwegtunnels in Brussel. Dagelijks passeren er tal van reizigers en pendelaars. “Een incident kan ernstige gevolgen hebben en veiligheid is dan ook een absolute prioriteit”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Daarom organiseren ze in samenwerking met de Brusselse brandweer opleidingssessies voor interventies in spoorwegtunnels.

Volledig scherm Opleiding brandweer : verluchtingsroosters in het station van Schuman © Marc Baert

De Schuman-Josafattunnel en de Noord-Zuidtunnel in Brussel zijn uitgerust met hoogtechnologische brandbestrijdingsapparatuur: thermische camera’s, glasvezelkabels voor het opsporen en lokaliseren van een brand, rookafzuiginstallaties en boosters bij de in- en uitgangen van de tunnel.

Kostbare tijd winnen

“Een fibrolaser meet de temperatuur en detecteert binnen één minuut een temperatuurverschil van meer dan zeventien graden. Zo kunnen de hulpdiensten kostbare tijd winnen”, zegt Braeken. Ook kan er via het ‘Help point’ snel gecommuniceerd worden vanuit de spoorwegtunnel om bijvoorbeeld de hulpdiensten op te roepen.

Volledig scherm Opleiding interventies in spoorwegtunnel: Raf Derhaeg toont het ‘Help point’ © Marc Baert

Raf Derhaeg werkt al vier jaar als Tunnel Safety Supervisor bij Infrabel. Hij is verantwoordelijk voor de algemene noodplannen en leidt de opleiding in goede banen. “Buiten enkele kleine incidenten zoals een brand in de technische ruimte van de Noord-Zuidverbinding tussen de stations Brussel Noord en Brussel Zuid, is er gelukkig nog nooit iets ernstig gebeurd.” Toch is de opleiding van groot belang gezien de moeilijke bereikbaarheid van de spoorwegtunnels en de gesloten omgeving.

Volledig scherm Sergeant-Majoor De Taeye werkt al 34 jaar bij de brandweer. © Marc Baert

Sergeant-Majoor De Taeye is één van de brandweermannen die de opleiding volgt. Hij werkt al 34 jaar als brandweerman en is sinds 2013 sergeant-majoor bij het brandweerkorps van Anderlecht. “Je wordt opgeroepen en vertrekt ergens naartoe zonder precies te weten wat je gaat aantreffen. Bij een kleine brand vertrekken we met een pompwagen, maar bij een grote brand is dat met een ladderwagen”, vertelt De Taeye. “Een spoorwegtunnel is echter een ander verhaal. De tunnels zijn moeilijker bereikbaar en de zichtbaarheid is niet goed. Daarom is het zo belangrijk om topografische bezoeken te doen en de infrastructuur goed te leren kennen. De opleiding voor interventies in spoorwegtunnels heeft dus een grote meerwaarde.”

Infrabel plant tussen nu en 2023 een theoretische en praktische opleiding voor elke van de 1200 brandweerlieden van de hoofdstad.