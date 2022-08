Brusselse brandweer is met 30 medailles beste Belgische team op World Police and Fire Games

BrusselDe Brusselse brandweer won niet minder dan 30 medailles op de World Police and Fire Games afgelopen week in Rotterdam. Van alle deelnemende Belgische teams, kwam de Brusselse delegatie er als beste uit.

Met 11 gouden, 8 zilveren en 11 bronzen medailles in hun zak keren de Brusselse brandweerlieden terug richting huis. Dat is zonder twijfel een topprestatie voor een klein als België.

Bijna 10.000 mensen van over de hele wereld, allen werkzaam bij politie, brandweer, douane of het gevangeniswezen, namen tussen 22 en 31 juli deel aan het sportevenement in Nederland op verschillende locaties. Rotterdam vormde de uitvalsbasis van de wedstrijd. De World Police and Fire Games is het grootste sportevenement ter wereld naast de Olympische Spelen als je kijkt naar het aantal deelnemers. Door de coronacrisis dateerde de laatste editie echter van 2019. De brandweer van Brussel zakte met 40 brandweermannen- en vrouwen af naar Rotterdam om het beste van zichzelf te tonen.

‘Ultimate Fire Fighter’

De deelnemers werden volgens leeftijd ingedeeld en moesten zich in verschillende categorieën bewijzen. Er stonden meer dan 60 sportdisciplines op het programma waaronder enkele klassieke sporten zoals roeien, wielrennen, golf, karate en handboogschieten. Daarnaast waren er ook enkele sporten die speciek toegespitst waren op de uitdagingen die gepaard gaan met het beroep. Zo moesten de sportievelingen een ‘stair race’ doen, waarbij ze trappen op moesten lopen met interventiekledij aan. Er was ook een wedstrijd ‘Ultimate Fire Fighter’ die verschillende disciplines omvatte zoals brandslangen verslepen, een slachtoffer in veiligheid brengen en klimmen. De snelste kreeg dan de titel van beste brandweerman of brandweervrouw ter wereld.

“De Brusselse delegatie is erg trots op zijn prestatie”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “We vertegenwoordigden het hele korps en gewest, maar ook het land. We keren dus tevreden terug.”

Naast het sportieve deel, was het evenement ook de gelegenheid bij uitstek om met brandweerlieden uit andere landen ervaringen uit te wisselen over het beroep. “Het was interessant om te vergelijken welke procedures andere landen hebben, hoe ze die toepassen en in welke mate ze bepaalde zaken anders aanpakken”, aldus Walter.

Het team van de nationale politie van Thailand stond met 74 medailles op de eerste plaats. De Braziliaanse en Maleisische nationale politie vervolledigen het podium met respectievelijk een tweede en derde plaats. Zondagavond vond de slotceremonie plaats in Rotterdam. Volgend jaar trekt de organisatie naar Winnipeg, de hoofdstad van de Canadese provincie Manitoba. De Brusselse brandweer kijkt alvast uit naar de volgende editie. “We zullen er opnieuw bij zijn”, zegt Walter Derieuw.

Volledig scherm Brusselse brandweer is met 30 medailles beste Belgische team op World Police and Fire Games © Brandweer Brussel

