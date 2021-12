Brusselse brandweer al hele avond in de weer om containers en straatmeubilair te blussen

Brussels Gewest Zone 30 in Brussel blijkt zijn vruchten af te werpen: lagere gemiddelde snelheid en minder ongevallen

Op 1 januari 2022 is het exact een jaar geleden dat de zone 30 de norm werd in het Brussels gewest. De impact op de verkeersveiligheid is positief, want de gemiddelde snelheid is verlaagd en er zijn minder ongevallen gebeurd. Ondanks die lagere snelheid, ziet Brussel Mobiliteit dat de reistijd voor de automobilist quasi hetzelfde is gebleven.

