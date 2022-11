Brusselse bibliotheken breiden Oekraïens aanbod uit

Halle Heropening Albertpark wordt in Belle Epo­que-stijl ge­vierd

In Halle wordt op zondag 11 december feest gevierd want dan wordt het Albertpark officieel geopend. Het park werd de voorbije maanden heraangelegd en werd 125 jaar geleden ingericht. De heropening wordt feestelijk gevierd in Belle-Epoque-stijl met een picknick, figuranten, volksspelen en live muziek. Om 11.30 uur is er het officiële gedeelte met toespraken. Om 12 uur wordt het park ingewandeld met een ‘walking’ muziekband. Van 12 uur tot 14 uur is er dan een picknick waarvoor wel vooraf via de site van CC ‘t Vondel ingeschreven moet worden. Doorlopend is er een bar met streekbieren, een mix van volksspelen, muziek en dansinitiaties met dansen uit de jaren 1900.

