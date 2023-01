Brusselse bevoorrading levensmiddelen en brandstof in gedrang door ongeval Budabrug: “We zijn met man en macht bezig, maar het is delicaat werk”

“Het verkeer is nog altijd onderbroken en we zijn begonnen met het verwijderen van de brugdekken”, meldt de haven van Brussel maandag. De schade is aanzienlijk als gevolg van het ongeval waarbij een schip frontaal botste tegen de brug. Sinds vrijdagavond mogen voertuigen en voetgangers de brug niet meer gebruiken, en ook scheepvaartverkeer is niet mogelijk. En dat heeft gevolgen voor de bevoorrading in Brussel. “De haven van Brussel is niet meer toegankelijk voor vrachtverkeer uit het noorden. En dat kan op termijn problematisch worden”, zegt Sylvain Godfroid van de Haven van Brussel. Via die weg worden containers met levensmiddelen en bouwmaterialen aangeleverd. Maar ook brandstof wordt via de Willebroekse vaart vervoerd naar de hoofdstad. “We kampen momenteel nog niet met een tekort, maar de situatie mag niet te lang meer duren.” De werken zullen nog zeker enkele dagen in beslag nemen, het ziet er dus niet naar uit dat de brug snel terug open zal gaan.