Brusselse beleid springt in de bres voor slachtoffers aardbeving in Marokko

Tine en Jens zetten hun passiepro­ject in de etalage, maar: “Pjeire­fret­ter zal over 100 jaar nog gedronken worden”

Na vijf jaar hart en ziel in hun bieren te hebben gegoten, is het voor Tine Paredis (31) en Jens Leen (35) tijd voor iets nieuws. Hun Pjeirefretter, die je in en om de stad niet meer weg te denken is van menukaarten, zoekt een nieuwe eigenaar, en het liefst niet te ver. “De verankering in Vilvoorde is heel belangrijk.”