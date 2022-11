Brusselse ambulancier zakt door dak bij interventie en loopt dijbeenbreuk op

Brussel Opnieuw fileleed op ring rond Brussel door afbraak brug

Zoals aangekondigd veroorzaakt de afbraak van de oude brug in Zaventem aan de Hector Henneaulaan over de Brusselse ring verkeershinder. Het is zondag omstreeks 10.30 uur minimaal een halfuur aanschuiven, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

30 oktober