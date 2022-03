Brusselse agent van zone Zuid opgepakt voor verhoor

Brussel Oekraïners betogen in Europese wijk tijdens EU-top: “We vragen no-fly-zo­ne en meer wapens”

In de Europese wijk in Brussel hebben donderdagmiddag honderden mensen hun steun betuigd aan Oekraïne. De manifestatie vond plaats in de Kleine Wetstraat aan het Schumanplein, terwijl de EU-top in aanwezigheid van president Biden enkele meters verderop aan de gang was.

24 maart