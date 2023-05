Brussels vrijwilligerskorps in de maak? “Zou een win-win zijn voor onze jongeren en hulpdiensten”

Twee personen overge­bracht naar ziekenhuis na brand in flatgebouw

De Brusselse brandweer is woensdagnamiddag uitgerukt voor een brand in een appartementsgebouw aan de Sint-Lambertusberg in Sint-Lambrechts-Woluwe. Twee personen werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Er moest ook een crèche ontruimd worden.