Brussels transportbedrijf MIVB verhoogt aantal trams en bussen tijdens daluren: “Auto is niet langer koning”

Opnieuw kaas- en wijnavond bij Curieus Halle

Curieus Halle organiseert voor het eerst in drie jaar tijd opnieuw haar kaas- en wijnavond in Zaal Molenborre. De kaas- en wijnavond gaat door op zaterdag 11 maart 2023 vanaf 17 uur in Zaal Molenborre aan de Molenborre 12A, 1500 Halle. Omwille van praktische redenen, kiest de vereniging ervoor om dit jaar enkel op reservatie te werken. Reserveren kan via het online formulier, via een mailtje naar arno.pirolo@hotmail.com of via het nummer 0487/76.38.96.