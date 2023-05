Brussels Pride dit jaar in teken van recht op protesteren

Opnieuw antisemiti­sche graffiti opgedoken in Brussel

Dinsdagochtend bekladden onbekende daders een appartementsgebouw in Elsene met hakenkruizen. Dat deelde het Coördinatiecomité van Joodse organisaties in België via twitter. Het is niet de eerste keer dat er antisemitische graffiti opduikt in Brussel.