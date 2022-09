Brussels parlementslid valt over betonblok nadat tegenstanders circulatieplan het hadden verschoven: “Een stuk van mijn tand kwijt, maar het had erger gekund”

AnderlechtJuan Benjumea-Moreno, Brussels parlementslid voor Groen, reed maandagavond met zijn fiets tegen een betonblok op de George Moreaustraat in Kuregem. Het blok werd verplaatst door tegenstanders van het nieuwe circulatieplan in Anderlecht.

In juli werd het nieuwe circulatieplan ingevoerd in de Anderlechtse wijk Kuregem. Dat zou doorgaand verkeer uit de buurt moeten weren en verscheidene straten autoluw maken. Maar niet iedereen is het daar mee eens. Een petitie tegen de plannen leverde al gauw 5.000 handtekeningen op, en door het hevige protest moest de Anderlechtse gemeenteraad vorige week zelfs vroegtijdig stopgezet worden.

Naast verplaatste of overschilderde verkeersborden, worden ook de recent geplaatste betonblokken verschoven. Een onaangename verassing voor mensen die daarvan niet op de hoogte zijn. Brussels parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen) kan daarover meespreken: “Maandagavond, toen ik van het station naar huis fietste via de George Moreaustraat, werd ik verrast door een verplaatste betonblok die over de fietsstrook stond”, vertelt hij. “Het was al donker en de verlichting is er niet optimaal, maar ik had de blok er niet verwacht.” Het parlementslid houdt een spierblessure, enkele schaafwonden en een afgebroken stuk tand over aan de valpartij.

Volledig scherm Het kruispunt tussen de Moreaustraat en de Veeartsenstraat, waar het ongeval gebeurde. © Juan Benjumea-Moreno

Camionette

Volgens Benjumea-Moreno gebeurt het de laatste tijd wel vaker dat er zaken worden gevandaliseerd of verplaatst. Signalisatieborden worden verwijderd of beklad, verkeerspoten afgezaagd, en ook de betonblokken blijven niet gespaard. “Iemand uit de buurt wist me te vertellen dat sommige mensen de blokken verplaatsen met de camionette. Soms worden ze zelfs kapotgeslagen teruggevonden. Hoe ze daar in slagen, weet ik niet. Maar dat kan wel tot levensgevaarlijke situaties leiden. Ik ben er nog goed vanaf gekomen, maar moest ik met een motorfiets rijden zouden de gevolgen een pak zwaarder geweest zijn.”

Wie de blok heeft verschoven is nog niet duidelijk. Een buurtbewoner wist de daders wel te filmen en bezorgde het filmpje aan de politie. Ook Benjumea-Moreno zal een aangifte doen. “Er is een groep van een twintigtal tegenstanders van het circulatieplan, die luider roept dan de anderen”, weet hij. “Ze gaan soms agressief te werk. Sommige voorstanders van het circulatieplan durven niet meer buitenkomen. Aan het huis van de Anderlechtste schepen van Mobiliteit moet de politie zelfs patrouilles uitvoeren.” Niet de juiste aanpak volgens het parlementslid. “Ik ben er vrij zeker van dat de politiek meer zal luisteren naar mensen die op een redelijke manier participeren aan het debat.”

Een politieagent van de zone Zuid liet via Twitter alvast weten dat de betonblok in kwestie, op de hoek van de Veeartsenstraat en Georges Moreaustraat, verwijderd wordt. Of er een alternatief komt, is voorlopig nog onduidelijk.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.