Brussels Parlement verwerpt verbod op onverdoofd slachten

De Parlementsleden moesten vandaag hun stem uitbrengen over de goed- of afkeuring van het verslag van de commissie Leefmilieu. Die had geen meerderheid weten te verzamelen voor een verbod op onverdoofd slachten. Alleen bij verwerping van dat verslag kon er nog een stemming in de plenaire zitting plaatsvinden. Maar dat is vandaag goedgekeurd, wat inhoudt dat het voorstel tot ordonnantie van Groen, Défi en Open VLD voor onverdoofd slachten, is verworpen. Partijen PS, PTB-PVDA, Ecolo en Les Engagés stemden grotendeels voor. MR, N-VA, Groen en Open VLD stemden grotendeels tegen het verslag.

Eerder werd het voorstel in Commissie weggestemd bij staking van stemmen: 6 stemmen voor, 6 tegen en 3 onthoudingen. De indieners, Jonathan de Patoul (DéFI), Lotte Stoops (Groen) en Carla Dejonghe (Open VLD) verdedigden vandaag nog eens hun voorstel en kondigden aan dat hun fractie het verslag van de commissiewerkzaamheden zal verwerpen. Marc Löwenstein (DéFI) legde wel zijn bezwaren tegen de tekst uit.

Ook MR, N-VA, Vlaams Belang en CD&V kondigden aan tegen het verslag te stemmen. Viviane Teitelboom (MR) kondigde aan het eind van het debat aan niet met haar fractie te zullen meestemmen, maar zich te onthouden. Cieltje Van Achter (N-VA) bleek na afloop ontgoocheld. “Partijen en parlementsleden schikken zich naar de wensen van enkele religieuze gemeenschappen, uit angst om hun stem te verliezen. Nochtans is ritueel slachten mét verdoving in een groot deel van de islamitische wereld compleet normaal. En ook bij ons zijn er moslims die voor verdoofd slachten zijn.”

CD&V fractieleider Bianca Debaets reageert eveneens teleurgesteld op het resultaat van de stemming. “Net als Vlaanderen en Wallonië kreeg het Brussels Gewest de kans om zijn reputatie als diervriendelijk gewest te versterken, maar helaas wogen de electorale motieven zwaarder door bij heel wat van mijn collega’s. Zowel het Grondwettelijk als het Europees Hof hebben geoordeeld dat een verbod op onverdoofd slachten geen inbreuk op de vrijheid van religie inhoudt.” Deze beslissing is nefast voor het imago van onze hoofdstad”

PS en PVDA herhaalden hun kritiek op het voorstel. Isabelle Emmery (PS) wees onder meer op de mogelijke gevolgen van een delocatie van het onverdoofd slachten op de werkgelegenheid en de prijs. Haar partijgenoot Martin Casier vond het voorstel niet proportioneel. Bij de PS-fractie kondigden Véronique Jamouille en Julien Uyttendaele aan om tegen het verslag te zullen stemmen. Bruno Bouwens (PVDA) vond het verbod hypocriet omdat dierenwelzijn wordt beperkt tot de laatste twee minuten van het leven van het dier.

Bij Ecolo was er vrijheid van stemmen, kondigde fractieleider John Pitseys aan. Ingrid Parmentier legde uit waarom ze voor het voorstel is, Ahmed Moussine waarom hij tegen stemde. Céline Fremault kondigde ook aan dat de leden van Les Engagés vrij konden stemmen. Zelf pleitte ze ervoor om het debat op te schorten. “Het werk is nog niet af”, vond ze.

Ook Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) nam kort het woord vanop de banken. Donderdagavond maakte Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in De Afspraak (Canvas) duidelijk dat Vooruit tegen onverdoofd slachten is en dat Ahidar gevolgen zal ondervinden als hij tegen een verbod zou stemmen. Fouad Ahidar zei vrijdag dat er binnen zijn fractie vrijheid van stemmen is. Over zijn stemgedrag sprak hij zich niet uit. Dat deed fractiegenoot Hilde Sabbe wel, zij is tegen een verbod en zal dus het verslag van de commissie goedkeuren.

Pepijn Kennis (Agora), die donderdag verklaarde na te denken over een tegenstem over het verslag uit protest tegen de gang van zaken bij de stemming in commissie, kondigde tijdens het debat aan zich te zullen onthouden.

Groen-fractieleider Arnaud Verstraete kondigde tijdens het debat aan dat de indieners van het voorstel van ordonnantie een amendement klaar hebben dat voorziet dat het verbod slechts in zal gaan één jaar na het aanvaarden van een code voor dierenwelzijn. Dat uitstel geldt uiterlijk tot in 2025. Het amendement zal pas behandeld worden indien het verslag van de commissie wordt weggestemd.

