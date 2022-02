Brussels Parlement verbiedt vangen en doden van duiven

Brussel Brusselse politie sluit illegale discotheek in Wetstraat

De politie van Brussel-Elsene heeft zondagavond een inval gedaan in een gebouw in de Wetstraat. In het gebouw was een gewone horecazaak gevestigd waar enkele honderden mensen aan het dansen waren als in een discotheek. Dat meldt de politie woensdagmiddag.

