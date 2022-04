Brussels parlement keurt nieuwe juridische basis voor coronamaatregelen goed

Brussels Gewest Brusselse regering zet licht op groen voor tracé van Mediatram

De Brusselse regering heeft donderdag het toekomstige tracé van de Mediatram goedgekeurd, die de Mediapark-site in Schaarbeek bedient en verschillende wijken in Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe aandoet. Het is de eerste schakel in een nieuwe ringvormige verbinding tussen het Noordstation en de UCL-campus.

17:33