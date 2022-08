Brussels parket vraagt aanhouding voor bestuurder die inreed op terras: “Poging doodslag”

Kijk hier hoe M.G. met hoge snelheid inreed op het terras:

Vrijdagmiddag reed de 28-jarige M.G. uit Sint-Joost-ten-Node tegen hoge snelheid in op het terras van Le Corbeau in de Sint-Michielsstraat in het centrum van Brussel. Daarbij geraken uiteindelijk drie mensen lichtgewond. Ze werden met een ziekenwagen overgebracht naar het Brusselse Sint-Janziekenhuis. Naar de dader werd ondertussen een klopjacht gehouden. De bestelwagen werd een halfuur na de feiten aangetroffen in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node, maar van de dader was geen spoor. Uiteindelijk kon hij rond 16 uur opgepakt worden in de wijk Luchtbal in Antwerpen.