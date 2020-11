Brussels parket opent onderzoek naar mogelijke groepsverkrachting in AirBnB

Het onderzoek ging van start nadat op sociale media beelden opdoken van de mogelijke groepsverkrachting. Daarop is te zien hoe vijf tot acht mannen lachgas innemen en een jong meisje, dat vermoedelijk 16 jaar oud is, misbruiken. De feiten zouden zich de voorbije dagen hebben afgespeeld in een Airbnb in Brussel. “In het belang van het onderzoek geven we voorlopig geen verdere commentaar”, aldus het parket.