Brussels onderzoeksrechter Michel Claise over het gerecht en financiële criminaliteit: “Het gaat niet goed met Justitie”

De sheriff

In de juridische wereld wordt de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise wel eens de sheriff genoemd. Een bijnaam die niet klopt volgens Claise zelf. “Ik heb ooit een heel bekend persoon in de gevangenis gestoken die zogezegd onschuldig was, maar waarvan achteraf bleek dat hij toch schuldig was. Toen kreeg ik de stempel van sheriff en werd ik aanzien als iemand die de hele tijd mensen in de gevangenis zet. Maar daar is niets van aan. Ik probeer net om detentie te vermijden en eerst alle alternatieve oplossingen aan te wenden. Wanneer men beslist om iemand in de gevangenis te steken, moet het aanhoudingsbevel goed gemotiveerd zijn. Het is niet het hoofddoel om mensen te laten praten in de gevangenis, maar eerder om communicatie met buitenaf te vermijden. Op het moment dat iemand opgepakt wordt voor wanpraktijken in een groot bedrijf, moeten we er alles aan doen om ‘vervuiling’ van het onderzoek te vermijden.