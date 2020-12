Brussels MR-kopman onder vuur na Sinterklaasoptreden in rusthuis

voetbal 1B Nieuwe RWDM-trai­ner Frédéric Stilmant wil geen tabula rasa: “Meer aandacht voor verdedigen­de taken”

3 december Met de trainerswissel Demol-Stilmant zorgde RWDM voor een primeur in eerste klasse B. Demol is immers de eerste trainer die de laan werd uitgestuurd dit seizoen. Frédéric Stilmant wordt na een onderbreking van zes maanden dus opnieuw hoofdtrainer van de Brusselse club. Ook vorig seizoen bekleedde hij die functie enkele maanden, nadat Fred Vanderbiest de club onverwacht de rug had toegekeerd om weer te keren naar KV Mechelen.