Brussels minister-president Vervoort pleit voor debat over verplichte vaccinatie

“Alle middelen werden ingezet om vaccinatie te stimuleren. De kwestie is dat we al enkele weken rond de vraag over de vaccinatieplicht draaien. We moeten daar zonder taboe over praten, en het debat niet weigeren. Op een bepaald moment moet men het paard dwingen om te drinken”, verklaarde Vervoort. Voor de Brusselse regeringsleider moet hierover met de experten gepraat worden.